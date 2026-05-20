SpaceX hatte den Antrag auf Zulassung an der US-Technologiebörse Nasdaq zunächst vertraulich eingereicht. Mit einem erwarteten Emissionsvolumen von bis zu 75 Milliarden Dollar wird das für den 12. Juni geplante Debüt von SpaceX das grösste der Wirtschaftsgeschichte. ‌

Dabei könnte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ​1,75 Billionen Dollar erreichen, womit SpaceX zu den wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen würde.

Im Vorfeld des Börsengangs wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 5:1 durchgeführt, um den Preis pro Aktie für Investoren auf rund zu senken. Gehandelt werden soll die Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel SPCX.

(Reuters/cash)