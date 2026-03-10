Möglich machen soll den schnellen Aufstieg eine neue, von der Nasdaq vorgeschlagene Regel. Demnach könnte ‌ein neu an der Börse notiertes Unternehmen bereits nach weniger als einem Monat in den Index aufgenommen werden, wenn seine Marktkapitalisierung zu den 40 ​grössten Mitgliedern gehört. Die Aufnahme in einen wichtigen Index ​wie den Nasdaq 100 gilt ​als erstrebenswert, da sie Unternehmen Zugang zu grossen institutionellen Investoren wie Indexfonds verschafft. Dies erhöht die ‌Liquidität der Aktie und kann helfen, Verkäufe von Grossaktionären nach Ablauf von Haltefristen besser abzufedern.