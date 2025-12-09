Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk treibt einem Medienbericht zufolge Pläne für einen Börsengang voran und strebt dabei eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an.Angedacht sei eine Notierung bereits Mitte bis Ende 2026, berichtete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider.