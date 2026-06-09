Der ‌erste geplante KI-Satellit soll eine Spitzenleistung von etwa 150 Kilowatt und eine Dauerrechenleistung von 120 Kilowatt liefern. Musk zufolge entspricht dies in etwa ​einem einzelnen GB300-KI-Server-Schrank von Nvidia, der in der ​Spitze rund 140 Kilowatt verbraucht. Da die ​Satelliten keine grossen Antennen für die Breitbandkommunikation benötigen, seien sie laut Dahl einfacher aufgebaut ‌als bisherige Starlink-Modelle. Das vollständig wiederverwendbare Design der Starship-Rakete werde es schliesslich ermöglichen, die für das orbitale Computing benötigten grossen Mengen an Solarmodulen, Radiatoren ​und Computerchips ​ins All zu bringen, ⁠teilte das Unternehmen mit.