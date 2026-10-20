Das US-Unternehmen steigerte die Erlöse den Angaben zufolge überraschend deutlich ‌um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Das stärkste Wachstum verzeichnete ‌dabei die Sparte KI mit einem Plus von ​830 Prozent. Sie erwirtschaftete 7,56 Milliarden Dollar und löste die Satellitentochter Starlink als wichtigsten Umsatzbringer ab. Dieser Geschäftsbereich verdient sein Geld hauptsächlich mit der Vermietung von Rechenkapazitäten für KI-Entwickler wie Anthropic oder Reflection AI. In den vergangenen drei Monaten steckte SpaceX 16,4 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. ‌Dies war der Löwenanteil der konzernweiten Investitionen von 19,6 Milliarden Dollar.