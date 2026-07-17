Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk verhandelt einem Bericht zufolge mit dem US-Verteidigungsministerium über die Bereitstellung von Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI). Es gehe um Rechenkapazitäten im Wert von mehreren Milliarden Dollar, berichtete das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf Insider. Die Gespräche dauerten an und könnten noch scheitern.
Dem Bericht zufolge haben Mitarbeiter von SpaceX zudem Pläne erörtert, direkter mit sogenannten Neocloud-Anbietern wie CoreWeave zu konkurrieren. Dabei handelt es sich um Cloud-Dienstleister, die sich auf KI-Anwendungen spezialisiert haben. SpaceX wolle Kunden entsprechende Rechenkapazitäten zu niedrigeren Preisen verkaufen.
SpaceX und das Pentagon reagierten zunächst nicht auf Reuters-Anfragen zu dem Bericht.
(Reuters)