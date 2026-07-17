Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk verhandelt einem ‌Bericht ⁠zufolge mit dem US-Verteidigungsministerium über ⁠die Bereitstellung von Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI). ‌Es gehe um Rechenkapazitäten ‌im Wert von ​mehreren Milliarden Dollar, berichtete das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf Insider. Die Gespräche dauerten ‌an und könnten noch scheitern.