Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk verhandelt einem ‌Bericht ⁠zufolge mit dem US-Verteidigungsministerium über ⁠die Bereitstellung von Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI). ‌Es gehe um Rechenkapazitäten ‌im Wert von ​mehreren Milliarden Dollar, berichtete das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf Insider. Die Gespräche dauerten ‌an und könnten noch scheitern.

Dem Bericht zufolge haben Mitarbeiter von SpaceX ​zudem Pläne erörtert, direkter mit ​sogenannten Neocloud-Anbietern wie CoreWeave ​zu konkurrieren. Dabei handelt es sich ‌um Cloud-Dienstleister, die sich auf KI-Anwendungen spezialisiert haben. SpaceX wolle Kunden ​entsprechende ​Rechenkapazitäten zu niedrigeren ⁠Preisen verkaufen.

SpaceX und das ​Pentagon reagierten ⁠zunächst nicht auf Reuters-Anfragen zu ‌dem Bericht. 

(Reuters)