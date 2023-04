Grund sei ein Druckproblem in der Trägerrakete Super Heavy, die das Raumschiff "Starship" ins All transportieren sollte, erklärte das texanische Unternehmen am Montag. Der erste Flug der Rakete in die Umlaufbahn werde mindestens um 48 Stunden verschoben. Den Plänen zufolge sollte er weniger als 90 Minuten dauern und mit einem Absturz der beiden Raketenteile ins Meer enden. "Haben heute viel gelernt", twitterte Musk und stellte einen neuen Versuch in "einigen Tagen" in Aussicht. Er hatte am Sonntag zu dem Test gesagt: "Erfolg ist nicht das, was erwartet werden sollte."