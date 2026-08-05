Ein direkter Nachweis für ‌den ⁠Aufprall, der gegen 08.35 Uhr deutscher Zeit erwartet worden war, stand ⁠zunächst noch aus. Bei dem schulbusgrossen Objekt handelt es sich um die vier ‌Tonnen schwere zweite Stufe einer Falcon-9-Rakete, die im ‌Januar 2025 eine Mondlandefähre ins All ​befördert hatte. Da kein Raumfahrzeug den Einschlag direkt beobachten konnte, suchen Wissenschaftler nun auf Teleskopbildern nach einer Staubwolke, um den Vorfall zu bestätigen.