Ein möglicher Börsengang des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk elektrisiert die Anleger. Einige von ihnen warten schon seit Jahren darauf, in die Firma investieren zu können. Medienberichten zufolge erwägt SpaceX einen Börsengang im Juni 2026. Demnach will das Unternehmen mehr als 25 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von über einer Billion Dollar einnehmen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Ein solcher Schritt würde SpaceX zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt machen.
Die Nachfrage von Privatanlegern dürfte erheblich sein, sagte Shay Boloor, Chef-Marktstratege bei Futurum Equities Research. «Das wird der verrückteste Börsengang in der Geschichte des Aktienmarktes», sagte Boloor. Er erwartet, dass die Bewertung nach der Erstnotiz auf über zwei Billionen Dollar steigen könnte. Dan Hanson, Portfoliomanager bei Neuberger Berman, sprach von einer seltenen Kombination aus solidem laufenden Geschäft und Zukunftspotenzial. Während Projekte wie die Entsendung von Menschen zum Mars das öffentliche Interesse weckten, seien das Raketengeschäft und die Starlink-Kommunikationsprodukte von SpaceX bereits etabliert und würden dem Unternehmen zu einer starken Bewertung verhelfen. Einige Investoren sehen SpaceX bereits als Kandidaten für die «Great Eight», eine Erweiterung der als «Magnificent Seven» bekannten Gruppe von US-Tech-Giganten.
Faszination und Risiko Elon Musk
Zum Reiz der Aktie gehört für viele Investoren auch die Person Elon Musk. Dessen unorthodoxer Führungsstil, seine Ausflüge in die Politik, verbunden etwa mit Forderungen nach einem Ende der Europäischen Union, sowie seine wiederholten Auseinandersetzungen mit Behörden gelten jedoch auch als Risiko. Bei dem Elektroautobauer Tesla, dem einzigen bislang von ihm geführten börsennotierten Unternehmen, führten Musks umstrittene öffentliche Äusserungen zu Strafen der US-Börsenaufsicht SEC. Zudem sorgte seine Forderung nach einem beispiellosen Gehaltspaket in Höhe von einer Billion Dollar für Unruhe. Auch seine viermonatige Tätigkeit als Leiter des US-Ministeriums für Regierungseffizienz in der Regierung von Präsident Donald Trump belastete zeitweise den Aktienkurs von Tesla. Musks extreme Ansichten und sein Auftreten drücken auch die Verkaufszahlen von Tesla. Das Risiko und das Drama, das ein Vorstandschef wie Musk mit sich bringe, gehöre bei solchen Investitionen jedoch dazu, meinte Christopher Marangi vom Investor GAMCO. Dieser ist bereits bei Tesla engagiert.
Historische Daten mahnen jedoch zur Vorsicht. Einer Untersuchung des Professors Emeritus Jay Ritter von der University of Florida zufolge haben hoch bewertete Börsengänge selten nachhaltige Gewinne gebracht. Zwischen 1980 und 2023 gingen 45 Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als dem 40-fachen ihres Jahresumsatzes an den Aktienmarkt. Nur sieben von ihnen notierten drei Jahre später im Plus. Im Durchschnitt verloren diese Aktien etwa die Hälfte ihres Wertes und entwickelten sich um rund 63 Prozent schlechter als der Gesamtmarkt. Zu den bekanntesten Beispielen zählen Beyond Meat und Snowflake. «Die extrem hohe Bewertung von SpaceX schränkt das Aufwärtspotenzial ein», sagt Ritter.
