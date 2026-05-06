In der Pflichtmitteilung legte SpaceX unter anderem ​offen, dass das Unternehmen nicht über ausreichende Lieferverträge ​mit Anbietern von Hochleistungsprozessoren verfüge, um den ​eigenen Bedarf zu decken. Gleichzeitig wies es darauf hin, es gebe keine Garantie, dass ‌die «Terafab» innerhalb des geplanten Zeitrahmens oder überhaupt den Betrieb aufnehmen werde.