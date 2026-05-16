SpaceX strebt früheren Reuters-Informationen zufolge ein Emissionsvolumen von ​etwa 75 Milliarden Dollar bei ​einer Gesamtbewertung von rund 1,75 Billionen Dollar an. Dies wäre der grösste Börsengang aller ‌Zeiten. Die Bewertung stellt zudem einen deutlichen Anstieg gegenüber den 1,25 Billionen Dollar dar, die bei der Fusion von SpaceX mit ​Musks ​Start-up für Künstliche Intelligenz, xAI, ⁠im Februar angesetzt worden waren. Die ​Papiere sollen unter dem ⁠Kürzel «SPCX» gehandelt werden. Begleitet wird die Emission von den Konsortialbanken ‌Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan und Goldman Sachs. Während SpaceX zunächst nicht auf eine Bitte um ‌Kommentar reagierte, lehnten die Nasdaq und die SEC ​eine Stellungnahme ab.