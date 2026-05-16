Demnach könnte der Ausgabepreis bereits am 11. Juni festgelegt und der Börsenstart für den 12. Juni anvisiert werden, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Damit würde der Zeitplan für den mit Spannung erwarteten SpaceX-Börsengang beschleunigt, der ursprünglich für Ende Juni geplant war. Eine schnellere Prüfung des Börsenprospekts durch die US-Börsenaufsicht SEC habe unter anderem zu der Beschleunigung geführt, hiess es weiter. Die Unterlagen sollen nun bereits am kommenden Mittwoch veröffentlicht werden, bevor am 4. Juni die Werbetour bei Investoren beginnt.
SpaceX strebt früheren Reuters-Informationen zufolge ein Emissionsvolumen von etwa 75 Milliarden Dollar bei einer Gesamtbewertung von rund 1,75 Billionen Dollar an. Dies wäre der grösste Börsengang aller Zeiten. Die Bewertung stellt zudem einen deutlichen Anstieg gegenüber den 1,25 Billionen Dollar dar, die bei der Fusion von SpaceX mit Musks Start-up für Künstliche Intelligenz, xAI, im Februar angesetzt worden waren. Die Papiere sollen unter dem Kürzel «SPCX» gehandelt werden. Begleitet wird die Emission von den Konsortialbanken Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan und Goldman Sachs. Während SpaceX zunächst nicht auf eine Bitte um Kommentar reagierte, lehnten die Nasdaq und die SEC eine Stellungnahme ab.
(Reuters)