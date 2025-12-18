Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat kurz vor Weihnachten noch zwei Aufträge hereingeholt. Das spanische Verteidigungsministerium bestellte 100 Airbus-Hubschrauber unterschiedlicher Typen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag im spanischen Albacete mitteilte. Zudem stockte die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines ihre bestehende Bestellung des derzeit grössten angebotenen Passagierjets A350-1000 von 10 auf 15 Exemplare auf.