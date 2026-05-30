Deutschland wird in der Prognose ⁠zwar ein Sieg in der ersten K.o.-Runde gegen Paraguay ​vorausgesagt. Danach ist in der ⁠Runde der letzten 16 Mannschaften aber Schluss nach einer Niederlage gegen Frankreich. Frankreich setze sich ‌dann im Viertelfinale gegen die Niederlande durch, die zuvor die Schweiz aus dem Turnier geworfen habe. Im Halbfinale scheide Frankreich dann aber gegen Spanien aus. Der andere ‌Finalist Argentinien habe Brasilien im Halbfinale ausgeschaltet. Im Finale setze sich ​dann aber Spanien durch, so die US-Bank. Die drei Gastgeber-Länder Mexiko, Kanada und USA scheiden dem Modell zufolge ebenso wie Deutschland in der Runde der letzten 16 Mannschaften aus.