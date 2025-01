Im Januar legten die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der vierte Anstieg der Teuerung in Folge und die höchste Jahresrate seit vergangenen Juli. Im Vormonat hatte die Teuerung bei 2,8 Prozent gelegen und Analysten waren im Schnitt von einer unveränderten Rate ausgegangen.