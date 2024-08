«Der bemerkenswerteste Aspekt des Berichts ist die Dominanz der europäischen Länder», sagt Patricia Casaburi, Geschäftsführerin von Global Citizen Solutions, in einer Mitteilung per E-Mail. «Ausserdem fällt auf, dass 91 Prozent der 65 aktiven Programme für digitale Nomaden nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ins Leben gerufen wurden, was eine schnelle Reaktion auf den Wandel hin zur Telearbeit zeigt.»