Die ⁠schweren Waldbrände zwingen Spanien und Frankreich zu drastischen Massnahmen. Die Regierung in Madrid rief am Freitag den nationalen Notstand aus. ⁠Den Behörden zufolge ist dies das erste Mal, dass dieser Schritt wegen eines Waldbrandes ergriffen wurde. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bat die Europäische Union (EU) ‌wegen der schweren Brände an der Atlantikküste um Hilfe. Es würden unter ‌anderem Löschflugzeuge aus Kroatien und Portugal erwartet, so Macron. Mitten ​in der französischen Hauptferienzeit musste die bei Urlaubern sehr beliebte Halbinsel Cap Ferret bei Arcachon vollständig evakuiert werden. Rund 40.000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, viele davon per Boot, teilten die Behörden mit.