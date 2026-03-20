Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte am Freitag Massnahmen im ⁠Umfang von fünf Milliarden Euro an. Dazu gehört unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom von ‌21 auf zehn Prozent. Die Massnahmen sollen so lange wie ‌nötig in Kraft bleiben, sagte Sanchez. ​Er gehört zu den schärfsten Kritikern der Angriffe der USA und Israels auf den Iran, wegen der die Öl- und Gaspreise weltweit stark gestiegen sind.