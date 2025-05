Die spanische Regierung und die Kommunen gehen seit einiger Zeit verstärkt gegen Ferienwohnungs-Vermietplattformen wie Airbnb und Booking.com vor. Verbraucherschutz-Minister Pablo Bustinduy sagte, sein Ziel sei es, den Mangel an Kontrolle und die Intransparenz im Ferienwohnungsgeschäft in den Griff zu bekommen und den Verbraucherschutz zu stärken.