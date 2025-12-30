Trotz des Dämpfers bleibt die Inflation in Spanien im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone hoch. Die Teuerung in der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone liegt nach wie vor deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den Währungsraum eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.