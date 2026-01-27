Das spanische Bruttoinlandsprodukt ist nach Prognose der Industriestaaten-Organisation OECD ‌im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent gewachsen. Dazu trägt der boomende Tourismus bei: Spanien hat im vergangenen Jahr so ‍viele ausländische Besucher angelockt wie noch nie. Insgesamt seien 97 Millionen Gäste ins Land gekommen und damit 3,5 Prozent mehr als 2024, erklärte Tourismusminister Jordi Hereu ​kürzlich. Die Ausgaben der Gäste aus dem Ausland wuchsen demnach sogar ‍um 6,8 Prozent auf 135 Milliarden Euro. Spanien ist nach Frankreich das weltweit meistbesuchte Land. Der Tourismus trägt mehr als zehn Prozent zur Wirtschaftsleistung bei.