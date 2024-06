Der Tourismus in Spanien boomt. Das heizt das Wirtschaftswachstum des Landes an und bringt das einstige Sorgenkind der EU auf die Überholspur. Doch auch wenn das für mehr Beschäftigung und den niedrigsten Stand der Arbeitslosigkeit seit 16 Jahren sorgt, wächst der Unmut in der Bevölkerung. Denn die Folgen sind steigende Immobilienpreise und Wohnungsmangel. Die Einheimischen haben zunehmend das Gefühl, dass sie von der Entwicklung nicht profitieren. So protestierten im April tausende Bewohner der Kanaren gegen den Massentourismus und für einen Verkaufsstopp von Immobilien an Ausländer. Aufgabe der Politik ist es, den Boom nachhaltig zu gestalten und die Menschen stärker am Erfolg teilhaben zu lassen.