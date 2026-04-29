Die Teuerung entfernt sich damit weiter von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank, die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt. Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für April einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Auch dieser Wert lag etwas über den Erwartungen der Analysten.