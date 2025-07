Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten April bis Juni zum Vorquartal um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal war beim BIP ein Plus von 0,6 Prozent herausgesprungen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten für das zweite Quartal ebenfalls einen Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet. Die viertgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone profitiert vom florierenden Geschäft mit Urlaubern, das mehr als 13 Prozent zur Wirtschaftsleistung beiträgt.