Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich in Spanien um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung am Donnerstag in Madrid mitteilte. Im Vorquartal war die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,8 Prozent gewachsen. Analysten hatten für den Zeitraum Januar bis März im Schnitt ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet.