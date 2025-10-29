Im dritten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies für die Monate Juli bis September im Schnitt erwartet, nachdem die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone im Frühjahr noch um 0,8 Prozent und zu Beginn des Jahres ebenfalls um 0,6 Prozent gewachsen war.