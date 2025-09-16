Der Schuldenstand der öffentlichen Hand ist durch das kräftige Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr gesunken. Den Staat drückten Ende Juni Verbindlichkeiten von 103,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie die spanische Notenbank kürzlich mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 105,3 Prozent. Die EU-Verträge sehen eigentlich eine Obergrenze von 60 Prozent vor. Die Notenbank geht davon aus, dass der Wert am Jahresende bis Ende 2027 auf 100 Prozent fallen wird.