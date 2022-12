Serben in der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten am Dienstag neue Strassensperren. Die serbische Regierung hatte am Abend zuvor mitgeteilt, die Armee nach wochenlangen Spannungen mit der kosovarischen Regierung in Pristina in höchste Alarmbereitschaft versetzt zu haben. Kosovos Innenminister Xhelal Svecla warf dem Nachbarland am Dienstag vor, unter russischem Einfluss sein Land destabilisieren zu wollen. Er sprach von "kriminellen Gruppen", die geschützt würden. Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die Regierung in Pristina oder den Kosovo als Staat anzuerkennen. Sie werden dabei von Serbien - einem traditionellen Verbündeten Russlands - unterstützt, von dem sich das Kosovo 2008 unabhängig erklärt hatte.