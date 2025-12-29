Die Übung unter ‌dem Namen «Just Mission 2025» soll ‌auch die Kampfbereitschaft testen. Teil des Manövers sind für Dienstag angesetzte Schiessübungen in fünf Zonen rund um die Insel. Dafür werden der See- und Luftraum ab 8.30 ⁠Uhr Ortszeit für zehn Stunden gesperrt. Eine Stellungnahme des taiwanischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.