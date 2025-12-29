China hat am Montag ein grossangelegtes Militärmanöver rund um Taiwan begonnen. «Dies dient als eine ernste Warnung an Befürworter einer 'Unabhängigkeit Taiwans' und vor Einmischung von aussen», teilte Shi Yi, ein Sprecher des Ostkommandos der chinesischen Volksbefreiungsarmee, mit.
Die Übung unter dem Namen «Just Mission 2025» soll auch die Kampfbereitschaft testen. Teil des Manövers sind für Dienstag angesetzte Schiessübungen in fünf Zonen rund um die Insel. Dafür werden der See- und Luftraum ab 8.30 Uhr Ortszeit für zehn Stunden gesperrt. Eine Stellungnahme des taiwanischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.
Hintergrund des Manövers sind auch Äusserungen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, wonach ein hypothetischer chinesischer Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte. Die Übungen beginnen zudem nur elf Tage nach der Ankündigung von US-Waffenverkäufen an Taiwan im Wert von 11,1 Milliarden Dollar.
Es handelt sich um die sechste grosse Militärübung Chinas seit dem Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der Insel im Jahr 2022. Es ist jedoch das erste Mal, dass China öffentlich erklärt, das Manöver ziele auch auf die «Abschreckung» einer ausländischen militärischen Einmischung ab.