4) Warum das klassische Sparkonto ausgedient hat

Es sei dabei wichtig, das gesparte Geld in einen Anlagefonds anzulegen, statt es auf dem normalen Sparkonto liegen zu lassen, so die Expertin. Bei einem Zins von 0,2 Prozent entsteht dort über 20 Jahre hinweg im Vergleich zu einem Anlagefonds ein Nachteil von mehr als 25'000 Franken. Wer beim Anlegen etwas mehr Risiko eingeht, kann laut Näf mit einer Rendite von 5 Prozent rechnen. Im Vergleich zum Sparkonto holt er damit ein Plus von rund 50'000 Franken heraus.