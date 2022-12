Parallel wies die Bundesbank in ihrem Finanzstabilitätsbericht darauf hin, dass der schnelle Zinsanstieg in den ersten sechs Monaten des Jahres zu Bewertungsverlusten vor allem in den Eigenanlagen kleinerer Banken geführt habe. Bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften beliefen sich die Abschreibungen demnach in Summe auf 12,3 Milliarden Euro oder 5,6 Prozent des harten Kernkapitals.