Die an der Wall Street notierten Aktien verloren nachbörslich dennoch gut drei Prozent. Das Unternehmen verzichtete auf die von einigen Investoren erhoffte Anhebung des Gewinnziels für das Gesamtjahr. Viele der gewinntreibenden Faktoren des ersten Halbjahres seien Einmaleffekte, betonte Asam. Ausserdem werde sein Unternehmen in den kommenden Monaten verstärkt neue Beschäftigte einstellen. «In der zweiten Jahreshälfte gibt es viel Bedarf, in die Zukunft zu investieren und das Unternehmen zukunftssicher zu machen.»