In Deutschland beschäftigt der Wolfsburger Autokonzern rund 275.000 Menschen, von denen 130.000 unter den ‌VW-Haustarif fallen. Für die VW-Töchter Audi, Porsche und MAN gilt der Flächentarifvertrag mit der IG Metall. Daher ist die Forderung von Volkswagen Gegenstand der Tarifverhandlungen, ​die ​schon begonnen haben. «Ein solches Wunschdenken der ⁠Wolfsburger Arbeitgeberseite kann gar nicht real werden», erklärte ​der VW-Betriebsrat. Die Arbeitgeberseite ⁠habe ihre Forderungen dafür offiziell noch nicht übermittelt. «Der Nullrundenplan gibt nun aber einen ‌ersten Vorgeschmack», ergänzte die Gewerkschaft.