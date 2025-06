Trotz der gewachsenen Anlagemöglichkeiten legen noch immer mehr als zwei Drittel der Erwachsenen das Geld für den Nachwuchs auf einem Sparkonto an. In einer Welt ohne Zinsen ist dies verschenktes Potenzial, denn der angesparte Batzen wird wegen der Inflation über die Jahre ziemlich sicher weniger wert sein. Zudem wird der Zinseszinseffekt praktisch hinfällig, trotz meist langem Anlagehorizont von 18 Jahren und mehr. Wer also über Zeit Vermögen für seinen Nachwuchs aufbauen will, ist mit Sparplänen in Fonds oder ETFs besser beraten.