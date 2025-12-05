Inflation macht vielen Menschen Sorge

Dass das Geld bei vielen nicht mehr so locker sitzt, liegt auch an der allgemeinen Preisentwicklung: So haben sich Lebensmittel in Deutschland seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um mehr als ein Drittel (37 Prozent) verteuert. Auch die Preise für viele Dienstleistungen steigen seit Monaten überdurchschnittlich - dazu zählen etwa Autoversicherungen, Pauschalreisen sowie Friseur- und Restaurantbesuche. Im November lagen die Verbraucherpreise hierzulande wie im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.