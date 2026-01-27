Der Umsatz verbesserte sich 2025 um ein Drittel auf 89 Milliarden Dollar. Boeing-Chef Kelly Ortberg sagte, sein Unternehmen habe im abgelaufenen Jahr signifikante Fortschritte gemacht. «Wir haben die Grundlage dafür geschaffen, dass wir den Schwung im laufenden Jahr ⁠beibehalten.» In einer Mitteilung an die Beschäftigten schrieb er, mit dem Fortschritt kämen Erwartungen von Kunden und anderen. «Und wir sollten auch von uns mehr erwarten.»