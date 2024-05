«Für die SPD steht die innere, äussere und soziale Sicherheit im Fokus. Dabei dürfen diese Ausgaben nicht gegeneinander ausgespielt werden», sagte SPD-Fraktionsvize Achim Post der «Rheinischen Post» (Donnerstagausgabe). Ein Aussetzen der Schuldenbremse sei daher eine Option, die für den Haushalt 2025 geprüft werden müsse. «Ein starkes Deutschland braucht einen starken Haushalt, der in unsere innere und äussere Sicherheit investiert, gleichzeitig die Betriebe in unserem Land und Millionen von Familien stärkt.» Gerade in schwierigen Zeiten bräuchten die Bürger wirtschaftliche und soziale Sicherheit.