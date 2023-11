«Wir fordern die KfW auf, alternative Lösungen zu prüfen, damit Studierende nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten», sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Oliver Kaczmarek der «Augsburger Allgemeinen» in der Samstagausgabe laut Vorabbericht. Zudem müsse Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die BAföG-Reform zügig vorantreiben. «Nur so kann vielen Studierenden geholfen werden, sich nicht unnötig zu verschulden», betonte der SPD-Politiker.