Schon vor Tagen hatten sich etliche Verbände beschwert, dass das Wirtschaftsministerium im Entwurf zur Förderrichtlinie Holzheizungen nur in Kombination Solarthermie, Photovoltaik oder Wärmepumpen so stark fördern wolle wie diese. Eine nötige Kombination etwa mit einer Wärmepumpe würde die Kosten für einen Haushalt aber enorm verteuern. Holzheizungen sollten deshalb allein in volle Höhe förderfähig sein. Auch die FDP hatte sich in den Beratungen für eine grössere Technologieoffenheit ausgesprochen.