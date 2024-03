Gewinnbringer Künstliche Intelligenz

Micron liefert seit einigen Wochen in grösserem Stil leistungsstarke Speicherchips für die aktuelle Modellgeneration der KI-Spezialprozessoren von Nvidia. Diese «HBM3E» (High Bandwidth Memory 3E) sind für Micron wegen ihrer technologischen Komplexität sehr profitabel. Allein mit diesen Halbleitern will der US-Konzern im laufenden Jahr einen Umsatz von «mehreren Hundert Millionen Dollar» erzielen. Für das kommende Jahr stellte er deutlich höhere Erlöse in Aussicht.