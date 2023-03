Die Turbulenzen rund um die Grossbank Credit Suisse hatten am Mittwoch erneut Sorgen um die Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors aufkommen lassen. Vor den heftigen Börsenausschlägen hatte ein Insider noch gesagt, die Währungshüter der EZB tendierten wahrscheinlich dazu, auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag an ihrem geplanten grossen Zinsschritt festzuhalten. Inzwischen allerdings bezweifeln so manche Börsenhändler, dass sie dies so beschliessen werden.