Jeff Bezos, Gründer und Verwaltungsratschef von Amazon: «Wenn die Leute so begeistert sind wie zum Beispiel heutzutage über Künstliche Intelligenz, dann wird jedes Experiment finanziert. Und inmitten dieser Begeisterung haben es Investoren schwer, zwischen den guten Ideen und den schlechten Ideen zu unterscheiden», sagte Bezos am 03. Oktober auf der Italian Tech Week. «Eine Blase wie eine Bankenblase, eine Krise im Bankensystem, ist einfach nur schlecht. Aber die Blasen, die technologiebedingt sind, sind bei weitem nicht so schlimm. Sie können sogar gut sein. Denn wenn sich der Staub legt und man sieht, wer die Gewinner sind, profitiert die Gesellschaft von diesen Erfindungen.»