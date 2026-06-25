Der SPI ist schon seit Mitte März im Vormarsch. Im Juni hat er die Verluste, die als Folge des Kriegs im Iran entstanden sind, vollständig aufgeholt und ist weiter gestiegen. Die Entspannung der weltpolitischen Lage sowie die aktuell positive Stimmmung wegen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron haben nun zur neuen SPI-Bestmarke geführt. Micron überzeugte am Mittwoch mit den nach US-Börsenschluss vorgelegten und mit Spannung erwarteten Quartalszahlen.