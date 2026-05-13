Zudem haben sich die Regierungen in Buenos Aires und Washington über chinesische Schiffe ausgetauscht, deren Bewegungsmuster auf eine mögliche Kartierung des Festlandsockels hindeuten könnten. Nach internationalem Recht darf nur Argentinien die dortigen ​Ressourcen erkunden und ausbeuten. Die USA befürchten, dass China seine Flotte nutze, um eine regionale Präsenz aufzubauen und Argentiniens Kontrolle über den Südatlantik auszutesten, sagte ​ein ehemaliger US-Regierungsvertreter. In der Region liegen strategisch wichtige Gewässer, wie die Magellanstrasse, die als eine Alternative zum Panamakanal den Atlantik ​und den Pazifik verbindet und auch von US-Flugzeugträgern genutzt wird sowie Zugangsrouten zur rohstoffreichen Antarktis.