Potenziell irreführende Aussage zu Kundengeld-Abflüssen

Die Finanzmarktaufsicht Finma untersucht Insidern zufolge möglicherweise irreführende Aussagen von Verwaltungsratschef Axel Lehmann zu den Abflüssen von Kundengeldern und hat die Credit Suisse in der Angelegenheit kontaktiert. Lehmann hatte am 1. Dezember 2022 in einem Interview mit der "Financial Times" erklärt, nach starken Abflüssen im Oktober hätten sich diese "völlig abgeflacht und teilweise gedreht". Am Tag darauf sagte er zu "Bloomberg Television", die Abflüsse seien "im Wesentlichen gestoppt". Danach waren aber nochmals Milliarden von dem krisengeplagten Institut abgezogen worden, wie aus der Quartalsbilanz hervorging. Die Finma will den Insidern zufolge nun klären, was der Wissensstand von Lehmann war. Es gebe Hinweise, dass Lehmann intern nicht richtig informiert worden sei, bevor er diese Äusserungen gemacht habe.