Aber es gibt ein Problem – die Agaven, die stacheligen Pflanzen, aus denen Tequila hergestellt wird, werden knapp. "Es gibt einen massiven Mangel an Agaven in der Tequila-Industrie", sagt Trevor Stirling, Analyst bei Bernstein. Die Preise für das Gewächs seien in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt und hätten Ende 2022 die Marke von 31 Pesos (1,59 Euro) pro Kilogramm erreicht. Über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg habe der Preis bei etwa fünf bis sieben Pesos gelegen. "Es ist ein Thema von Angebot und Nachfrage", fügt er hinzu. Die Nachfrage wächst schneller als die Pflanze, die etwa sieben Jahre braucht, um zu reifen. Die europäischen Kunden bekommen den Preissprung deutlich zu spüren. Tequila kostete den Marktforschern von NielsenIQ zufolge im Dezember vergangenen Jahres 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.