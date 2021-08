Was lange in den Medien spekuliert wurde, ist nun Tatsache: Die Walden Football LLC mit Sitz in Chicago hat per 13. August 100 Prozent der Aktien der FC Lugano SA übernommen. Das teilt der FCL am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Walden Football ist Teil des Sport-Imperiums des US-amerikanischen Unternehmers und Milliardärs Joe Mansueto, dem auch der MLS-Verein Chicago Fire FC gehört. Mansueto (65) gründete 1984 die Fondsanalysefirma Morningstar, die 2005 an der Nasdaq kotiert wurde. Mansueto hält laut Bloomberg rund 44 Prozent direkt an Morningstar, auch deshalb wird sein Vermögen heute auf gegen 6 Milliarden Dollar geschätzt.

Walden Football wird den FC Lugano selber nicht operativ führen. Die Firma überträgt im Rahmen der auf unbefristete Zeit vereinbarten Zusammenarbeit die Geschäftsführung ihres Schweizer Geschäftes, das heisst die operative Leitung des FC Lugano, laut Communiqué mit sofortiger Wirkung an Ringier Sports. Mit der Erfüllung dieses Auftrags wird Martin Blaser betraut, der seit dem 1. September 2017 als CEO von Ringier Sports amtet. Blaser wird auch Verwaltungsrat des FCL.

Fachleute vor Ort

"Diese Übernahme durch Joe Mansueto ist eine sehr gute Nachricht für den FC Lugano und für die Swiss Football League", wird Marc Walder, Verwaltungsratspräsident von Ringier Sports, in der Mitteilung zitiert. "Sie stärkt den professionellen Club-Fussball im Tessin substanziell, das ist wichtig. Ringier Sports ist stolz, Teil dieses langfristigen und professionell geplanten Engagements zu sein."

Georg Heitz, Sporting Director, Chicago Fire FC, fügt im Communiqué an: "Mit dem Erwerb des FC Lugano konnten wir ein für uns wichtiges, strategisches Ziel umsetzen. Um dieses Investment mittel- bis langfristig erfolgreich und nachhaltig gestalten zu können, wollen wir mit ausgewiesenen Fachleuten vor Ort arbeiten."

Heitz war vor seiner Zeit bei Chicago Fire lange Jahre Sportdirektor beim FC Basel, mit dem er acht Schweizer Meisterschaften gewann. Bei Chigaco Fire ist auch der ehemalige FCB-Trainer Raphael Wicky in der Funktion des Cheftrainers tätig.

Morningstar-Gründer Mansueto, der verheiratet ist und drei Kinder hat, ist selber sehr sportbegeistert. Seine Leidenschaft ist das Joggen. cash.ch konnte vor ein paar Jahren ein Interview mit dem öffentlichkeitsscheuen Mansueto führen. Er sprach unter anderem über Investmententscheide, Start-Ups und Warren Buffett. Zur leicht gekürzten Fassung des Interviews geht es hier.