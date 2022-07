Der weltweit zweitgrösste Sportartikelkonzern Adidas dampfte deshalb seine Erwartungen für das laufende Jahr deutlich ein. Statt eines Umsatzwachstums von etwa elf Prozent sei nun nur noch ein Plus von fünf bis neun Prozent zu erwarten, teilte Adidas am Dienstagabend in Herzogenaurach mit. Das hochprofitable China-Geschäft erhole sich langsamer als gedacht, der Umsatz dort werde in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent schrumpfen.

Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft werde deshalb mit rund 1,3 Milliarden Euro gut ein Viertel niedriger ausfallen als zuletzt geplant. Im Mai hatte Adidas seine Erwartungen bereits etwas gedrosselt und etwa 1,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

(Reuters)