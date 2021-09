Das teilt das Sportdatenunternehmen am Montag mit. Die in der Schweiz ansässige Sportradar ging letzte Wochein New York an die Börse, nachdem sie Anfang des Jahres Pläne für eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft aufgegeben hatte.

Das Unternehmen machte keine Angaben zu Jordans erhöhter Beteiligung, sagte jedoch, dass sich seine Beratungsaufgaben auf den US-Markt, die Produktentwicklung und die Marketingaktivitäten konzentrieren werden.

Jordan, sechsmaliger NBA-Champion mit den Chicago Bulls in den 1990er Jahren, war ein früher Investor bei Sportradar. Im September letzten Jahres kam er auch als Sonderberater zum Sportwettenunternehmen DraftKings.

Sportradar stellt Sportligen, Wettanbietern und Medienunternehmen Software, Daten und Inhalte über Abonnement- und Umsatzbeteiligungsvereinbarungen zur Verfügung. Zu seinen Kunden zählen DraftKings, Twitter und ESPN.

