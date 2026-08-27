Künftig liefert das St. Galler Unternehmen Sportradar Daten, Livestreams und Dienstleistungen für mehr als 20 Sportligen und Wettbewerbe mit insgesamt rund 300'000 Spielen pro Jahr. Neu umfasst die Partnerschaft unter anderem die deutsche Fussball-Bundesliga, die Basketball-Euroleague sowie die chinesische CBA und die australische NBL. Hinzu kommen offizielle Daten zu den Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Für die Bundesliga und die Euroleague stellt Sportradar zudem exklusive Livestreams bereit.