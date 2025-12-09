CYRUS DE LA RUBIA, CHEFVOLKSWIRT HAMBURG COMMERCIAL BANK:

«Die EU stabilisiert die Exportperformance der deutschen Unternehmen. Während die Firmen in den USA und China Marktanteile verlieren und im Oktober deutlich weniger in diese Länder verkauft haben, konnte die Ausfuhr in die EU, dem bei weitem wichtigsten Markt, signifikant gesteigert werden. Hier zeigt sich der Vorteil des Binnenmarktes besonders klar. Gegen die US-Zölle und die Abwertung des chinesischen Yuan gegenüber dem Euro, beides für deutsche Firmen wettbewerbsschädliche Entwicklungen, kann man zunächst nur gegenhalten, in dem andere Märkte stärker bespielt werden und die EU-Länder spielen dabei die wichtigste Rolle.»